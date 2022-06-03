臺中市1名男子，以開設檳榔攤為掩護，夥同柬埔寨籍的新住民女子，宣稱可以幫東南亞地區的新住民將積蓄匯回家鄉給親友，並以高於市價的匯率兌換，進而從事地下匯兌生意，因擔心交易過程遭人黑吃黑，所以擁槍防身。鼓山分局據報循線前往男子位於臺中市住處及檳榔攤搜索，分別查獲槍、彈及現金等物。令人斐夷所思的是，這個檳榔攤裡面竟然連1顆檳榔都沒有，名符其實的「掛羊頭賣狗肉」。

鼓山分局偵查隊接獲線報，指臺中市北區一家檳榔攤老闆、51歲的姜姓男子持有槍彈，經長期調查後認時機成熟，報請檢察官指揮偵辦，案經臺灣高雄地方檢察署巨股王朝弘檢察官指揮本分局偵查隊、臺中市政府警察局大雅分局等單位，於31日下午在姜男沙鹿區的住處起獲改造手槍1把、子彈14發，再到他位於北區的檳榔攤起獲新台幣60萬元，估計經營2年多，額業額上千萬元，同時將涉案的柬埔寨籍林姓女子(42歲)一併帶回，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及銀行法送辦。

高雄鼓山分局飛象過河到台中一處檳榔攤攻堅搜出槍彈，並搗破地下匯兌據點 。(戴志揚翻攝)

高雄鼓山分局飛象過河到台中一處檳榔攤攻堅搜出槍彈，並搗破地下匯兌據點 。(戴志揚翻攝)

鼓山分局長蔡鴻文呼籲，不容許任何擁槍暴力行為破壞社會安寧，對於實施犯罪的不法行為絕不寬貸，除了向上溯源、斷絕金流以外，也會建請檢察官聲請羈押，並對於擾亂金融秩序之犯罪行為，警方會持續透過強力執法來維護社會安定，給民眾一個安居樂業的生活環境。