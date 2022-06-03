本土疫情升溫，相關物資面臨吃緊。無黨籍立委高金素梅18日在臉書發出「緊急號令」，直言：「原鄉緊急！急需捐贈快篩劑、N95口罩。」截至昨日（2），高金辦公室已收到快篩試劑41054劑、N95口罩49904片，龐大的數字讓高金感動不已，直呼：「人間有情！社會有愛！」

高金素梅昨日在臉書發表文章《人間有情 社會有愛 持續中⋯⋯》內文指出，5月28日至6月2日，第3梯次愛心物資已收到：快篩試劑41054劑、N95口罩49904片。

高金素梅特別點名感謝，林先生、宇喬長青有限公司及其他八位善心人士捐助快篩試劑10781劑，三幸慈善基金會、李俊德先生、得寶生技有限公司、宇喬長青有限公司及一位善心人士捐助N95口罩28490片。

高金素梅強調，以上愛心物資皆已發送原鄉部落。面對募捐而來的源源不斷龐大物資，高金忍不住大喊：「人間真有情！社會真有愛！」盛讚大家的愛心，帶給了原鄉滿滿的民間溫暖。網友也紛紛回應：「高金委員辛苦了！超驚人的戰績，厲害啦！」「這些都是衝著您來的，可見高金委員的號召力多驚人」、「原鄉女戰神，政府做不到的民間來做」。