澎湖縣消防局出動12車25人到現場搶救，消防局長許文光親自坐鎮指揮。（澎湖縣消防局提供）

澎湖最大的集合式住宅區龍行新城， 3日凌晨發生一起重大火警意外，消防局獲報後，立即派遣11車23人前往搶救，並請馬公港務消防分隊1車2人到場支援，消防局長許文光親自到場坐鎮指揮，火勢於03時28分撲滅，燃燒面積約30平方公尺，消防人員隨後搜索發現起火戶92歲老人全身四度灼傷，已明顯死亡。

澎湖縣消防局表示，119於凌晨02時54分受理馬公市「龍行新城」管理員報案指稱，位於A區A棟發生火警，請求派遣人車前往搶救。消防局立即派遣第一大隊、馬公、澎南、湖西及白沙分隊共11車23人前往搶救，並請馬公港務消防分隊支援1車2人，現場搶救人車共計12車25人，由副大隊長陳永春負責指揮，並通知警察局、臺電公司及自來水公司派員配合搶救。

由於現場為地上14層、地下2層建築物，在11樓東南側已見火光冒出，據逃出民眾表示，內有1名民眾尚受困於東北側房間，搶救人員立即部署2線水線，並使用大樓之室內消防栓部署1水線進行搶救，同時由搜救小組逐戶進行搜救。

火警發生時大樓警報聲大起，鄰近大樓許多住戶被驚醒緊急逃生，因起火點大樓有6名民眾倉皇逃生至該棟大樓14樓頂樓待救，指揮中心立即通知現場指揮官，立即派遣1組人員前往頂樓，確認民眾安全並安撫情緒，等火勢控制後引導他們至1樓避難。經清查共有15位民眾由消防人員疏散逃生，均無受傷情形。

火勢經消防人員迅速搶救下，於03時28分完全撲滅，燃燒面積約30平方公尺，不過在起火戶之臥房搜索發現現年92歲孫姓老人，全身四度灼傷已明顯死亡。據鄰居表示，死者長期臥床、行動不便，平時與其妻同住，火災發生時因火煙已竄出，其妻先行逃生呼救並未受傷。有關火災詳細起火原因及損失金額，刻由消防局火災調查科，並配合警察局鑑識人員調查中。