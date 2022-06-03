NBA總冠軍賽今天正式開戰，勇士將在主場迎戰塞爾提克，對此雙方球員都非常興奮，昨天奪冠元老卓雷蒙格林(Draymond Green)受訪談到了要來的比賽，就如同之前一樣，他充滿著自信，認為球隊能重返榮耀，他深信沒人能擊敗完整無傷病的勇士，2016和2019年無法成功是因球隊缺人導致，其中包括自己被禁賽。

“No one has ever beaten us whole. Ever. Has not happened yet. In 2016, I got suspended from a (Finals) game. In 2019, Kevin Durant goes down [during the Finals]. But then you follow that over to Cleveland, no one has ever beat us whole,” @Money23Green #nba https://t.co/rt1H0RA6uq — Marc J. Spears (@MarcJSpears) June 1, 2022

勇士8年內6度闖進總冠軍賽，但前2年連季後賽都無法打，格林坦言去年輸給湖人是最黑暗的時刻，他不認為湖人能擊敗勇士。而他還提到過去爭冠失利的原因，他說：「沒有球隊曾擊敗完整的我們，從來沒發生過。若追溯到與騎士交手那幾年，2016年我在總冠軍賽被禁賽1場，2019年是杜蘭特(Kevin Durant)倒下。」

勇士本季因克雷湯普生(Klay Thompson)回歸，戰力更上一層，外加普爾(Jordan Poole)崛起、威金斯(Andrew Wiggins)加入，攻守相當強勢，此外禁區大將魯尼(Kevon Looney)則扮演稱職綠葉，讓球隊戰術更加靈活，當然其中不能少了王牌射手柯瑞(Stephen Curry)，他西區冠軍賽平均能砍下23.8分7.4助攻6.6籃板。