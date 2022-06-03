111年國中教育會考補考，將於6／4、6／5日舉行，中投區補考的考場設於豐原高中，補考人數369人，包括台中317、南投52人。教育局主秘郭明洲說，補考對象為已報名會考，5月20日前確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果，無法參加5月21、22日會考的考生，會場將落實各項防疫措施，讓補考順利進行。

郭明洲指出，本周六、日國中教育會考補考，考生家長仍不得陪考，由豐原高中考場及國中考生服務隊提供補考考生應試協助，適逢端午連假，由明道高中提供交通車定點接駁，請各國中搭乘交通接駁，安排隨車教師或志工服務，讓考生平安順利到達考場應試，也請家長及考生留意集合上車時間。

教育局表示，豐原高中為今年中投區試務會，協助補考考場各項服務，各項防疫措施如配置遠紅外線熱像儀量測體溫，考生全程戴口罩，用餐時提供隔板等，補考期間加強校園場所消毒作業。6月3日、4日及5日下午，校園內部均會進行消毒作業；環保局也會協助考場學校外圍環境消毒工作，維護師生健康。

考場內各試場均為冷氣教室，維持適度通風開窗（10-15公分）措施，除一般試場之外，另準備備用試場，安置臨時發燒或有呼吸道疾病考生，備用試場以8至12人為原則，動線分流，考生不得提早交卷，節間休息及用餐均於備用試場進行，由豐原高中另派專人協助處理。