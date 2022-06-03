土耳其近日揚言要對敘利亞北部的庫德民兵（YPG）發動新攻勢，讓美國背後支持的敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces）發出警告，這將造成新的人道危機，俄羅斯也表示震驚，表示土耳其的行動將「破壞敘利亞主權與領土完整，加劇該地緊張情勢。」另外也引來美國的反對，稱不應該打破已經建立的停火線。

路透社報導，土耳其總統艾爾多安（Tayyip Erdogan）週三表示，將在敘利亞北部的曼比季（Manbij）和泰勒里法特（Tal Rifaat）發動清除「恐怖分子」的行動，並將進入其他地區，此舉引起涉及敘利亞局勢的多方勢力反對。

敘利亞民主力量總司令艾布迪（Mazloum Abdi）呼籲各方「防止任何新悲劇發生並支持局勢緩和」，並警告新的軍事行動將加劇敘利亞衝突。

自2016年以來，土耳其在敘利亞北部展開了4次行動，要對庫德民兵（YPG）發起進攻。土耳其將YPG視為庫德工人黨（PKK）的延伸，認定他們為恐怖份子，目前控制著土耳其邊境的大片領土。但YPG卻是敘利亞民主力量的先鋒部隊。

美國將敘利亞民主力量視為將伊斯蘭國（ISIS）趕出敘利亞地區的盟友，長期以來，華府對該民兵部隊的支持一直是與土耳其關係緊張的焦點之一。華府對此表示擔憂，稱任何進攻都會破壞區域穩定。

俄羅斯也表示震驚，表示希望土耳其「不要採取導致敘利亞局勢惡化的行動」，俄外交部發言人表示，若安卡拉發動攻擊，將直接侵犯敘利亞主權完整，並引發局勢升級。上週在敘利亞地區仍有零星的衝突與傷亡發生。