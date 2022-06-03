台積電將在16日除息，依照過往都能「秒填息」的經驗，投資人也希望此次能達成秒填息。此外，台股的現金殖利率達4.12％，此數據大幅優於美國10年期公債殖利率的表現，再加上國內的資金充沛，許多長線資金都已逢低布局。

【1】除權息秀起跑端午後有戲

6月正式步入台股除權息行情旺季，根據統計，現金殖利率逾10％的股票高達20檔，陽明以15.81％傲視群雄。第一金投顧董事長陳奕光認為，上市櫃公司今年將發出2.34兆元現金股利，台股現金殖利率達4.12％，優於美國10年期公債殖利率水準，長線資金如銀行、壽險、退休基金等已著手進場卡位。

【2】賣防疫保單 12家產險公司 5家討論增資

保險局2日表示，12家有開賣防疫保單的產險公司，有十家已向董事會提報因應計畫，富邦產險及兆豐產險是6月才提董事會，而承保防疫險前六大公司中，有五家已在討論增資或訂定增資指標，有二家是以資本適足率（RBC）低於250％，就會啟動增資。

【3】來真的！台新金成立併新光金小組

台新金控2日舉行董事會，決議啟動與新光金控合併的可行性評估，將成立合併研究委員會，並設立合併研究小組，採取積極正面的態度，進行合併可行性的評估，透露出這次將是「來真的」。

【4】萬海：今年運價滑落機會不大

「今年運價滑落機會不大！」萬海航運總經理謝福隆2日指出，在上海加速復工、全球塞港持續、美西碼頭談判變數下，船櫃供不應求將持續到今年，目前各地區原物料、半成品、成品的裝載需求殷切，加上高租金、高油價，墊高營運成本，五大變數齊聚，他預估海運運價滑落機會不高。

【5】13檔低檔股大復活 突破季線

台股6月首日雖挑戰季線未果，惟隨通膨出現見頂回落訊號，市場估美國聯準會（Fed）態度轉鴿，仍有望推動台股收復「萬六」後續往「萬七」靠攏，上銀（2049）、愛普*（6531）、天鈺（4961）等低檔股「大復活」，1日搶先突破季線，轉強效應可期。