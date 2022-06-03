國民黨高雄市長人選至今未定，引發政壇關注。高雄市新聞局前局長王淺秋與將代表國民黨參選左楠區市議員白喬茵皆表示，藍營上下都一致認為高雄市前副市長李四川是首選；王也提到，傳出國民黨中央也可能提名國民黨智庫執行長柯志恩出征高雄。對此，大批網友認為柯參選高雄市長必輸無疑，並點名同樣曾任副市長的葉匡時，認為若葉出戰威力並不輸「川伯」。

王淺秋1日在廣播節目《千秋萬事》詢問來賓白喬茵，對於高雄「母雞」的看法，白坦言，現在走訪地方、拜訪里長、地方人士，大家共同想法都是希望人選跟在地有淵源之外，也有一些公務背景或行政歷練。王直言：「您在講高雄市前副市長李四川」？白表示：「對啊，就是他，沒有懸念，沒有疑問，大家共同期盼的人選、大母雞是李四川。」

白喬茵指出：「若川伯不願意，柯志恩也是個不錯人選，具有文教背景，如果一個女戰神姿態跟現任市長陳其邁對打，也是蠻有看頭，是一張好牌。」王淺秋稱她曾詢問柯本人，對方回：「千萬不要是，自己目前也沒這樣子規劃，但有可能在不得已情況下，必須要出戰。」

此消息引熱議，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言，一面倒認為柯志恩條件優秀，但亮麗外型與學者氣質較適合都會選區，貿然派到高雄不可能贏更是對人才的浪費。值得注意的是，不少網友點名，曾與李四川同任高雄市副市長的葉匡時，認為他擁有留美博士學歷，又曾任教授、系主任、研究所所長、桃園國際機場公司董事長、交通部長等職，學經歷同樣卓越，網友紛紛表示：「怎麼大家都一直提川伯，都沒想到葉匡時？」「葉匡時出征，威力不輸李四川耶！」「對！還有葉匡時！」