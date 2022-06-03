根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基3日爆料，NIKE創始人菲爾奈特與MLB洛杉磯道奇老闆斯莫林尼斯基開出超過20億美元報價，希望可以收購拓荒者隊，沒想到拓荒者隨即發布官方聲明，強調球隊沒有打算轉賣給別人，但菲爾奈特的收購團隊仍未死心。
其實之前就有拓荒者打算出售球隊的爆料，在前老闆保羅艾倫2018年過世之後，他的妹妹茱蒂艾倫接手了他大部分資產，其中包含拓荒者隊與NFL西雅圖海鷹，茱蒂艾倫隨即不只一次遭到爆料想要出售拓荒者，沒料到現在卻拒絕收購報價。
沃神隨後補充爆料內容，強調雖然菲爾奈特與斯莫林尼斯基的20億美元報價遭到拓荒者拒絕，這個收購團隊跟其他潛在收購者仍然不會放棄收購拓荒者念頭，且繼續想讓拓荒者留在波特蘭，只是接下來跟保羅艾倫信託基金會的談判應很困難。
不過拓荒者最近球隊價值狂跌，除了本季戰績跌到27勝55敗，名列西區第13的倒數第三位置，陣容也在麥科倫被交易到鵜鶘，利拉德受傷提前報銷之後，變成全由菜鳥或替補球員出賽的窘境，假如利拉德今年夏天宣告走人的話，拓荒者的球隊價值將更滑落。
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