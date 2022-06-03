Phil Knight and Alan Smolinisky have been engaging on the purchase bid with the Paul Allen Trust and league office, sources said. Other prospective groups have done the same, too. The Blazers say they're not for sale, but Knight and Smolinisky are expected to continue pursuit. https://t.co/ZRJSrbQBov — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 2, 2022

根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基3日爆料，NIKE創始人菲爾奈特與MLB洛杉磯道奇老闆斯莫林尼斯基開出超過20億美元報價，希望可以收購拓荒者隊，沒想到拓荒者隨即發布官方聲明，強調球隊沒有打算轉賣給別人，但菲爾奈特的收購團隊仍未死心。

其實之前就有拓荒者打算出售球隊的爆料，在前老闆保羅艾倫2018年過世之後，他的妹妹茱蒂艾倫接手了他大部分資產，其中包含拓荒者隊與NFL西雅圖海鷹，茱蒂艾倫隨即不只一次遭到爆料想要出售拓荒者，沒料到現在卻拒絕收購報價。

沃神隨後補充爆料內容，強調雖然菲爾奈特與斯莫林尼斯基的20億美元報價遭到拓荒者拒絕，這個收購團隊跟其他潛在收購者仍然不會放棄收購拓荒者念頭，且繼續想讓拓荒者留在波特蘭，只是接下來跟保羅艾倫信託基金會的談判應很困難。

不過拓荒者最近球隊價值狂跌，除了本季戰績跌到27勝55敗，名列西區第13的倒數第三位置，陣容也在麥科倫被交易到鵜鶘，利拉德受傷提前報銷之後，變成全由菜鳥或替補球員出賽的窘境，假如利拉德今年夏天宣告走人的話，拓荒者的球隊價值將更滑落。