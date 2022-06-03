大陸戲劇男神鄧倫，3月中被爆出疑似逃漏稅高達5000萬人民幣（約新台幣2.2億）被抓，他雖緊急發出道歉聲明，微博帳號仍遭官方封鎖，合作廠商也一一與他切割，甚至還有不少代言方開始向他索討天價違約金，形象瞬間一落千丈。星途受影響的他神隱多日後，於6月1日突然現身，神態低調和過去風光模樣落差很大。

鄧倫自從爆出逃漏稅醜聞後，便從一線男神墜落成過街老鼠，即使發出聲明道歉仍無法止血，遭到大陸官方、娛樂圈及代言廠商全面封殺，就連過往的黑歷史也被一一挖出，而他除了要歸還欠繳的稅務外，品牌方也開始向他催討高達480萬人民幣（約新台幣2165萬元），以及53.7萬人民幣（約新台幣242萬元）的訴訟費、律師費、經濟損失等費用。除此之外，其他品牌方也開始向他追討相關賠償費用，總價可能高達2億人民幣（約新台幣9億元）。

雖然鄧倫的微博號遭官方註銷，演藝事業受到衝擊，許多他參演的戲都被雪藏，但還是有零星粉絲默默支持他，根據陸媒《搜狐娛樂》報導，鄧倫於兒童節露面，6月1日有媒體拍到他身穿一身長衣長褲，戴著口罩和棒球帽，全程不發一語，神情似乎有些低落；粉絲提前得知鄧倫會來，聚在門口等人，對他的喜愛不受外界影響，鄧倫抵達後下車，粉絲們在兩旁送上準備的兒童節禮物，不過鄧倫只收了粉絲送的信，有網友發現，鄧倫的手機屏保是一張黑底白字寫著「安」的圖片。

媒體直擊鄧倫現身。（圖／微博）

鄧倫的手機屏保圖片是一個字「安」。（圖／微博）

許多粉絲紛紛留言「這個屏保人家用好幾年了呢」、「鄧倫真的好暖啊，粉絲的信一個都不願意落，好在乎粉絲心意」、「真的很想念他」、「全程沒有說話你是怎麼知道他情緒低落的呢？」