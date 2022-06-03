端午節應景粽子種類繁多，許多人就把粽子當正餐，但怕吃進去太多油脂和熱量，習慣一邊吃粽一邊喝茶，認為這樣可以去油解膩。不過營養師分析，這樣做恐怕適得其反，因為用餐時喝進過多水分會沖淡胃液，反而讓糯米做成的粽子下肚後更難消化。

聯安診所資深營養師徐景宜指出，許多人為了減輕年節大吃的罪惡感，習慣邊吃飯邊喝茶，企圖藉此達到去油解膩效果。但實際上用餐前及用餐當中，喝進過多水分會稀釋胃酸，延緩胃排空食物的機能。「當胃正努力消化大量食物時，含水的茶飲、湯品跟著喝下肚，會干擾胃的運作。」

營養師王貞云也提醒，茶葉中的單寧酸成分，會結合食物中的蛋白質，形成不易消化的凝固物，還會影響人體吸收食物中的鐵質。因此也不建議一吃完粽子就立刻喝茶，最好間隔1-2小時或是介於兩餐當中的時段，最能幫助代謝，也避免阻礙消化與鐵質吸收不佳的缺點。

●發酵程度影響茶多酚含量 綠茶中保留最多兒茶素

一般來說，綠茶是沒有經過發酵的茶，含有的兒茶素最多，咖啡因最少；部分發酵茶如包種茶和烏龍茶，兒茶素含量次之；紅茶之類的全發酵茶，兒茶素最少，但咖啡因最多。

王貞云營養師建議，想要從茶飲中獲得最多茶多酚的好處，可以考慮沒有經過發酵處理的綠茶，其中的兒茶素有助抗氧化、調節血脂肪。此外茶中的茶胺酸成分，也有助紓緩情緒，堪稱一般民眾連假期間吃完粽子後的最佳飲品之一。

但對腸胃不好者來說，喝茶則要特別注意。南投醫院營養師蔡玉思表示，正因為未發酵綠茶中的茶多酚含量高，相對來說，對胃的刺激也比較大，這時可以選擇完全發酵的紅茶，或重發酵的烏龍茶，如傳統鐵觀音、東方美人、紅烏龍等。營養師解釋，因發酵茶葉經氧化作用，茶多酚含量減少，對胃部刺激相對較小，仍有去油解膩的效果，但要注意別喝過量。

還要提醒的是，大多數粽子雖有軟爛、入口即化的特性，但營養師提醒，吃粽子仍要放緩速度、多次咀嚼再吞下肚，以免吃太快容易噎到，或是吞進太多空氣造成脹氣。建議每口咀嚼10-20次再吞下，不但降低吃過量機率，也減輕腸胃消化負擔。