衛生福利部長陳時中近日在英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）刊登〈為何世界衛生組織持續排除台灣〉專文，大陸駐英國使館3日消息，該文無視國際準則和事實，誤導輿論。駐英國使館發言人即致函該報，予以嚴厲批駁。希望藉刊發批駁函，幫助了解世界衛生大會拒絕涉台提案的全貌和事實真相。

大陸駐英國使館發言人函稱，《每日電訊報》5月24日刊發陳時中文章，此文無視國際組織遵循一個中國原則的法律基礎、和台灣參與全球衛生事務的真實情況，以台灣是「國際防疫體系缺口」混淆是非、誤導輿論。對此予以強烈譴責。

發言人強調，「邀請台灣以觀察員身分參加世衛大會」的提案沒有法理基礎。台灣參加包括世界衛生大會在內的國際組織活動，必須按照一個中國原則處理，這是聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會25.1號決議確認的基本原則。2009年至2016年，在海峽兩岸都堅持一個中國原則基礎上，中方連續8年對台灣參與世衛大會作出特殊安排。但民進黨執政以來，頑固堅持台獨分裂立場，導致台參與世衛大會的政治和法律基礎不復存在。

發言人表示，此次台灣民進黨當局執意唆使「邦交國」搞涉台提案，妄圖以觀察員身分擠入世衛組織，其實質是搞「一中一台」，以拓展所謂「國際空間」之名，謀台獨分裂之實，其「藉疫謀獨」的圖謀昭然若揭。

發言人稱，世界衛生大會拒絕涉台提案是國際社會人心所向。5月23日，第75屆世衛大會做出決定，明確拒絕將個別國家提出的「邀請台灣以觀察員身分參加世衛大會」提案列入大會議程，這是世衛大會連續第6年拒絕涉台提案。大會開幕前，絕大多數聯合國會員國通過外交管道重申堅持一個中國原則，近90個國家以專門致函世衛組織等方式，反對台灣參加世衛大會。

發言人指出，所謂台灣成為「防疫缺口」沒有事實依據。大陸政府高度重視台灣同胞健康福祉，在一個中國原則前提下，對台灣參與全球衛生事務作出了妥善安排。新冠肺炎疫情發生後，大陸政府已向台灣通報疫情約400次，過去一年批准台灣衛生專家參加世衛組織技術活動44批47人次。台灣設有《國際衛生條例》聯絡點，能夠及時獲取和通報突發衛生事件資訊。台灣從未被排除在全球防疫體系之外。

發言人稱，必須指出，台灣問題事關中國主權和領土完整，事關中國核心利益和中國人民民族感情，中國政府在台灣問題上沒有任何妥協餘地和退讓空間。

大陸駐英使館函文稱，《每日電訊報》作為有國際影響力的英國主流媒體，應該本著對讀者負責的態度，客觀、公正、平衡地發表觀點。