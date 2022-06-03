韓國女星張娜拉2001年以歌手身分出道，後因演出《開朗少女成功記》和《紅豆女之戀》爆紅，人美心善的她從出道至今捐贈金額超過130億韓元（約3億台幣），被南韓封為「捐贈天使」。她主演的《童顏美女》、韓版《命中注定我愛你》、《皇后的品格》都獲得不錯的成績，成功在演藝圈站穩腳跟。然而感情上卻沒有傳出什麼緋聞，也讓許多粉絲有些擔心，近日她公布即將結婚的喜訊，讓粉絲好驚訝。

張娜拉今日在官網宣布即將結婚，她發長文向粉絲們報喜，透露另外一半是從事影片相關工作，算是同行，且年齡比她小6歲，2人姊弟戀持續2年多，決定好要和對方共度餘生，張娜拉提到被男友的微笑和誠實善良的心、對工作全心投入的誠懇態度吸引，因此決定結婚，向粉絲承諾會幸福快樂地好好生活，也謝謝粉絲一直以來對她的照顧和支持，據傳她將在6月舉行不公開婚禮，只邀請親朋好友，向大眾表達不公開的原因是因為男方非藝人，兩人希望婚禮上的賓客都能自在，希望大眾能諒解。

許多張娜拉的粉絲也送上祝福「非常祝福」、「衷心的祝賀姊姊，希望妳一定要幸福」、「恭喜，永遠幸福」、「祝福姐姐，我們愛妳」，而張娜拉也在聲明中預告，結婚之後會帶著有趣的作品回歸螢光幕，為此自己也在努力當中，會繼續保持初心做一個好演員。