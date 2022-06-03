南韓總理韓德洙今（3）日表示，南韓自下周三（8日）起，放寬入境規定，未接種疫苗的海外入境者入境南韓不用隔離7天，僅需3天內做PCR。先前傳出開放條件中不含打高端疫苗者，如今這族群也算「解禁」。

南韓政府1日曾宣布重啟觀光，台灣民眾接種2劑疫苗者入境免隔離，但由於注射疫苗「不含高端」，外交部也表示與南韓政府洽商中。

韓聯社報導，3日南韓總理韓德洙就在主持疫情會議時宣布，未接種疫苗的海外入境者入境南韓不用隔離7天，僅需3天內做PCR；韓德洙表示，南韓政府希望盡量減少大眾的不便，儘快恢復疫情前的正常生活。

另外，南韓仁川國際機場也將解除宵禁，從下周三開始全面恢復國際航班。韓德洙說，考量放寬限制是因為本周南韓確診病例持續明顯下降，病床使用率維持在10%左右。

《朝鮮日報》報導，自1日南韓宣布重啟觀光開始，日本南韓大使館前就有人「徹夜排隊」為申請赴韓簽證，想去南韓玩得日本人多於預期，甚至早上9點就出現了400多人排隊。