一名網友分享去瑞典人家玩，卻沒被邀請共進晚餐的故事，在網路上掀起全球網友大戰，而相關訊息也被轉發到PTT上，不少台灣人看傻直呼，瑞典人的風俗似乎與台灣相反，台灣人很好客，很愛邀請別人共餐，而且就怕對方沒吃飽，偶爾反而給人很大的壓力，且若客人婉拒還可能被嫌不友善。

一名網友近日在美國網路論壇Reddit上發文說，他去瑞典朋友家做客的時候，他和朋友一起待在房間裡玩耍，隔了不久，朋友的媽媽在樓下大喊食物準備好了，然後朋友聽到以後，竟然讓他在房間裡面等他吃完晚餐，這樣的狀況讓原PO超級不解。

Not here to judge but I don’t understand this. How’re you going to eat without inviting your friend? pic.twitter.com/bFEgoLiuDB — Seeker (@SamQari) May 26, 2022

貼文也引起網友討論，不少人分享自己去瑞典朋友家的經驗，證實了這個傳統，如果在用餐時間前後去瑞典朋友家玩，很有可能會在用餐時間被晾在一旁。而根據統計，這樣的狀況可能不只發生在瑞典，也可能出現在北歐其他國家。

此文被轉發到推特以後，引起全球網友關注，甚至還出現了「瑞典門」（#Swedengate）的標籤，演變成一場全球網友大戰，主要是在討論瑞典這樣的待客之道，究竟算有禮貌還是沒禮貌，因為在許多美國人眼中，當朋友拜訪的時間剛好撞上用餐時間，主人應主動要求朋友一起用餐才對。不過，也有人替瑞典人平反說，他去瑞典朋友家拜訪的時候，對方不斷餵他吃各種好吃的東西。

而全世界吵翻的瑞典門事件，也在台灣的PTT上引起熱議，不少台灣人笑歪說，北歐風俗真有趣，但台灣好像是相反的狀況，一般好像都會主動邀客人吃飯，而且如果客人拒絕的話，還會被認為不友善。「台灣會問客人要不要一起吃」、「台灣敢這樣待客傳出去絕對社死」、「瑞典人不是連排隊都要隔遠遠的，那家裡吃飯沒外人，好像也挺合邏輯」、「台灣人整天約吃飯，就怕你沒吃飽，哪有在趕人的？」

不過，也有不少台灣人表示，在飯點前後拜訪別人，又沒提前說要一起用餐，真的不禮貌，因此若客人超過飯點還沒離開，主人多會客套邀請一起吃飯，而識相的人就會藉機離開，所以問你不代表就是真的希望你留下來一起吃。「台人好客會說一起吃飯，但很多人其實巴不得對方快點滾」。