知名編劇岳清清日前在臉書PO文，哀悼自己15歲的姪子不幸離世，各界關注。她昨晚再度PO文，公開姪子死因，確定為新冠肺炎。岳清清說，姪子離開後，學校的同學、老師都相當不捨，大家還摺了紙鶴、寫了信，一一獻上祝福，盼姪子一路好走。

岳清清日前表示，想成為她華岡藝校學弟的姪子，確診7天後解隔，卻在重返學校時，突然在課堂上倒下，就這樣走了。

經檢察官和法醫鑑定，死因確實證明為「新型新冠肺炎病毒感染」，直接引起死亡之原因為「心因性休克」，先行原因為「急性肺水腫」、「病毒性心肌炎」。岳清清說，姪子5月21日快篩陽性、5月29日快篩陰性，但5月30日PCR陽性（CT值約32），得在24小時內火化。

「至於為何這幾日政府還沒有把姪子的案例放在確診病逝名單裡，可能要等他們校正回歸吧？看等多久，就知道我們對於未知的還有多少？」

岳清清也收到來自姪子同學們的關心，同學在姪子桌上擺滿了紙鶴，其中幾位交情深厚的，還跟著哭了，甚至自責沒有盡全力搶救。她沉重地說：「對不起，孩子們，這場疫情讓你們都成了受害者，姑姑在這裡謝謝你們，最後還留下滿滿的愛與祝福，我們都感受到了」。