今天在大聯盟場上天使與洋基進行雙重賽，首戰天使派出日本「二刀流」大谷翔平先發投球，但他慘遭洋基炮火修理，僅投3局挨了3支全壘打，吞下本季第4敗，自責分率更上升到3.99，生涯兩度在洋基主場先發投球都遭重創，去年6月30日他只投了1局就狂失7分，目前紐約成了他生涯傷心之地，不過他還有希望在第二戰將面子「打回來」！

大谷原本要在系列賽第三戰先發，但因昨天比賽延期，導致今天要進行雙重賽，球隊將他調到第二戰投球。此戰他首局就遭遇亂流，被卡本特(Matt Carpenter)、托瑞斯(Gleyber Torres)轟出全壘打，一口氣丟掉2分，成功度過2局後3局又被「法官」賈吉(Aaron Judge)「審判」敲出陽春炮，賈吉完成本季第19轟，這也是繼去年8月25日後，大谷生涯第二次挨單場3轟。

Aaron Judge with his 1️⃣9️⃣th homer of the year 🤯



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4局球隊仍讓大谷繼續上場投球，但他接連被希克斯(Aaron Hicks)和崔維諾(Jose Trevino)擊出安打，形成一二壘有人危險局面，此時教練決定將他換下場，而接任的投手基哈達(Jose Quijada)再被敲二壘安打失分，這分算在大谷頭上。今天他總計只投3局被敲8安打(3轟)責失4分，有2次三振1次保送，打擊部分他繳出5打數1安打吞下2K。