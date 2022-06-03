一名在國內最大的某知名家直播平台擔任直播主的正妹小愛，發現先生竟然跟同一平台的直播主正妹小美外遇，小美不但多次邀約老公一起住宿，還經常出遊，雙方舉止親密，一怒下告小美求償100萬，但小美卻表示雙方出遊都是因為她與粉絲辦聚會，對方老公前來參加後就離去，法官審酌照片及證據，認定小美與男方有超越男女友情交往，判賠給正宮20萬元。

根據判決書，該名正妹直播主小愛怒控，她為了經營事業與老公分隔兩地居住，但與自己同一平台同事的另一名辣妹直播主小美，自109 年2月間開始與老公交往，小美還多次邀老公住在她家，兩人也常常外出旅遊，甚至外出共遊時兩人共住間房，平時親密摟抱，老公還幫小美背包包，甚至拍打屁股。已逾越與有配偶之人交遊所應謹守之界限，嚴重侵害配偶權，但小美不僅毫無歉咎之意，反而對她，更慫恿老公與原告離婚，雙方也持續連繫，因此請求100萬元賠償。

但是小美卻辯稱，她與小愛都是知名直播平台之直播主，直播主平日工作內容須與粉絲互動、聊天，或與粉絲出遊、用餐、舉辦聚會，小愛知道她會在IG上分享限時動態，所以能知道她的行程，並結合老公之搭機紀錄，誣陷她偷吃老公。

小美還辯稱，她和小愛老公事公視她辦群聚時認識，對方表示為單身，現場還有其他粉絲，大家唱歌聚餐後，小愛的老公就自己離去，兩人從來沒有共住。事後兩人都是因為工作關係，偶爾會請求小愛的老公協助尋找拍照處或協調飯店，甚至協助拍照，每次都是男方自行離去，毫無親密關係。

小美更辯稱，她現處於事業上升期，更為經紀公司重點培養對象，而主播界明爭暗鬥競爭激烈，直播主與抖內（按：贊助、捐獻之意）對象說話態度較為親暱亦屬常情，這種狀況身為直播主的小愛應該也知情，且因男方對她大方才願意與一起外出，但是因男方行蹤飄忽不定，也有抖內其他主播，還一度兩人斷絕往來，她也不知對方婚姻狀況。

但法官根據照片，以及正宮提供的各項證據，顯示小美確實與小愛的老公有超越男女正常交往，因此判決小美需賠20萬元。