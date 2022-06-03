宇瞻(8271)召開董事會通過，宣布為提升市場競爭力與擴大集團營運綜效，將與另一家工控儲存裝置領導品牌-宇達資訊(UD INFO)事業股份有限公司(以下稱宇達資訊)進行策略聯盟。本次策略聯盟透過股份交換的方式將宇達資訊納為宇瞻子公司，兩家在客戶端應用取向各有所長，將有助於記憶體業務開發，加強拓展海外利基市場版圖並深耕既有應用領域，為永續營運動能添柴火。

本次換股方式為宇瞻將發行新股986萬3920股(占宇瞻發行新股後已發行股份1億1168萬8266股之8.83%)，受讓宇達資訊主要經營團隊及其大股東-群聯(8299)等所持有之493萬1960股(占宇達資訊已發行股份719萬6180股之68.54%)，換股比例為1股宇達資訊普通股換取宇瞻普通股2股，預計換股基準日為111年8月1日。

宇達資訊成立於2014年，公司長期專注於工業電腦及嵌入設備使用的記憶體及儲存產品。除了標準產品以外，宇達更致力於特殊SSD產品的開發與設計，例如符合美國聯邦資訊處理標準(FIPS)、具有特殊電源保護設計及較高容量的SSD產品系列。而產品應用面更涵蓋自動化、航太、醫療、汽車、國防、通信、娛樂等多種不同領域。同時，宇達的市場開發一直都以歐洲與美國為主，並提供客製化的即時服務，以滿足不同客戶的需求。因此無論在業務、產品及技術等面向，皆和宇瞻有互補雙贏的優勢，這也是促成本次雙方合作的最主要的原因。

宇瞻總經理張家騉表示，有鑑於目前產業環境變動快速，為了促進整體營運績效，宇瞻除持續累積三大營運動能外，也積極尋找策略合作夥伴。希望藉由和宇達資訊的股份交換案，加速雙方開發潛在客戶並提早布局在記憶體產業的未來發展，讓兩造團隊發揮整合效益進而帶動市占率增加，打造共創雙贏的局面。