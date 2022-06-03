端午連假前一周，台股持續上演反彈行情，據統計，外資連三周加碼台股，本周買超金額達322.5億元，不僅較前一周不到百億元的買超金額再擴大，更是今年來單周買超次高金額，僅次於1月10日當周的424.32億元。

除外資，本土法人方面，投信連續20周力挺台股，本周買超36.08億元，自營商則是第二周回補台股11.26億元，三大法人合計單周買超台股369.84億元。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，本周加權指數頗有挑戰季線位置氣勢，惟上方季線壓力較難一次跨過，因此大盤仍遇到反壓而下跌，電子指數也一度站上季線但得而復失，不過指數已站穩月線且五日均線向上穿越月線，反彈趨勢鮮明，端午連假過後台股可望逐步展現築底走揚態勢。

葉獻文分析，目前外部變數逐漸淡化，之前的悲觀情緒也隨之好轉，首先，隨著通膨數據有望隨基期等因素降溫，聯準會在下半年快速升息的可能性降低，大幅減輕國際資金回流美歐市場的壓力，此外，大陸6月起已經逐步解封，雖然對於工廠復工與供應鏈再度暢通仍需時間復原，且對於第二季企業獲利影響仍在，但股價多已反映封城利空，整體方向已轉向正向發展。

再者，葉獻文表示，6月持續為股東會旺季，市場多期待填權息行情、股東會行情、高息股等題材，而台股目前已來到相對低檔，根據統計，台股股利率優勢居全球之冠，目前殖利率高達4.38%，遠優於全球的2.28%，亦高於同為科技出口導向的南韓股市2.01%，更加凸顯台股價值成長股的投資吸引力，也有利法人資金的回補力道。隨著時間越來越靠近第三季，科技股旺季即將展開，包括蘋果WWDC開發者大會將於下周登場，iPhone與Android新機也將於下半年相繼登場，雖然目前市場對於終端銷售仍存在雜音，但看好5G手機滲透率持續提高至2022年的近50%，題材仍有利相關供應鏈的股價走勢，且當科技股整體投資熱度回溫，更有利於指數向上表現。