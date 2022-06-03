根據《富比士》最新統計，湖人「小皇帝」詹姆斯身價正式超過10億美元，成為史上首位達到這項成就的現役球員，也是史上第3人，前兩人分別是喬丹與布萊恩，但兩人都在退役之後達成，詹皇也在IG上面抒發心情，「我不是棋子！」

詹姆斯的這番話，代表他不是被操縱的棋子，而是下棋操縱的人，確實他在經營財富方面很有一套，他的好友熱火退役球星「閃電俠」韋德也在第一時間回覆他，「很驚奇可以看到你完成所有你自己曾說過的成就，我的兄弟，繼續前進吧！」

光是詹姆斯去年總收入，就有1.2億美元，他主要的收入來源包含：SpringHill體育娛樂公司(3億美元)、芬威體育集團股份(9000萬美元、約占1％)、房地產(8000萬美元、至少三處)、烈焰披薩(3000萬美元)、現金與其他投資(超過5億美元)。

詹姆斯除了擁有打到37歲仍像一尾活龍的優異體能條件，他的經營頭腦與眼光也很好，逐漸打造出屬於他自己的商業帝國，接下來就看他可以把這個帝國經營到多麼龐大的地步了！