美國商務部周四（2日）公布數據顯示，4月工廠訂單月增0.3％，增幅較3月的1.8％大幅放緩，亦不如市場預估的月增0.7％，顯示商品需求雖然強勁，但供應鏈瓶頸問題持續帶來負面衝擊。
數據亦顯示，4月耐久財訂單月增0.5％，低於3月的月增0.7％。至於扣除運輸與國防等波動較高部門後的核心耐久財訂單則是上升0.8％。
分析師表示，強勁需求對於製造業營運帶來支持，但供應鏈持續受阻、勞工短缺，以民眾消費支出從商品轉為服務等因素，對於製造業前景帶來一定風險。
美國商務部周四（2日）公布數據顯示，4月工廠訂單月增0.3％，增幅較3月的1.8％大幅放緩，亦不如市場預估的月增0.7％，顯示商品需求雖然強勁，但供應鏈瓶頸問題持續帶來負面衝擊。
數據亦顯示，4月耐久財訂單月增0.5％，低於3月的月增0.7％。至於扣除運輸與國防等波動較高部門後的核心耐久財訂單則是上升0.8％。
分析師表示，強勁需求對於製造業營運帶來支持，但供應鏈持續受阻、勞工短缺，以民眾消費支出從商品轉為服務等因素，對於製造業前景帶來一定風險。
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