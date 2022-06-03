美國商務部周四（2日）公布數據顯示，4月工廠訂單月增0.3％，增幅較3月的1.8％大幅放緩，亦不如市場預估的月增0.7％，顯示商品需求雖然強勁，但供應鏈瓶頸問題持續帶來負面衝擊。

數據亦顯示，4月耐久財訂單月增0.5％，低於3月的月增0.7％。至於扣除運輸與國防等波動較高部門後的核心耐久財訂單則是上升0.8％。

分析師表示，強勁需求對於製造業營運帶來支持，但供應鏈持續受阻、勞工短缺，以民眾消費支出從商品轉為服務等因素，對於製造業前景帶來一定風險。