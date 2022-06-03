大陸駐歐盟使團3日消息，中國駐歐盟使團發言人就歐盟2日與台灣舉行貿易和投資對話，以「答記者問」方式回應指出，中方一貫堅決反對建交方與台灣進行任何形式的官方往來。敦促歐方恪守一個中國原則，不與台灣進行任何形式的官方往來。

發言人稱：「我們此前已就此表達過嚴正立場。我願重申，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。一個中國原則是公認的國際關係基本準則和國際社會普遍共識，也是中歐建交和發展雙邊關係的政治基礎。中方一貫堅決反對建交方與台灣進行任何形式的官方往來。我們敦促歐方恪守一個中國原則，不與台灣進行任何形式的官方往來。」

美國之音此前報導，歐盟與台灣2日舉行貿易與投資對話，歐盟在對話前夕，決定將對話官員層級，由技術官員提升到司局長及部長級，受到台灣官方歡迎與肯定。

報導引述《日經亞洲》說，主管經貿事務的歐洲執委會執行副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）最近向歐洲議會表示，歐台貿易與投資對話的層級將從技術官僚提升到司局長或部長層級。