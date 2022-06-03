氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，端午連假(3至5日)台灣在暖氣團內，各地持續「熱如盛夏」(高溫皆在35、36度左右)，要防曬、防中暑。今日大氣不穩定，上午西南部有局部短暫陣雨，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨，有局部性大雷雨發生的機率。周末日受西南季風影響，清晨、上午迎風面西南部，有局部短暫陣雨或雷雨的機率；大氣不穩定，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨，仍有局部性大雷雨發生的機率，應注意。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，下週一(6日)「滯留鋒」接近，天氣暖濕，大氣很不穩定，西南部及午後各地有「強對流」發展的條件；下週二(7日)至下週六(11日)的模擬顯示，梅雨季第3波「滯留鋒」在台灣附近南北徘徊，當「滯留鋒」在台灣上空時，有「劇烈天氣」及大量降雨發生的潛勢，當離開陸地時，則出現短暫空檔，降雨緩和。已接近期末，各國(美GFS、加CMC)模式對「滯留鋒」南下及南北徘徊的時程，模擬並不完全一致，且都還在調整，需持續密切觀察。