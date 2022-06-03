國民黨前台北市議員羅智強結束自主健康管理，今繼續展開桃園祈福行腳，經過7天沉澱，他表示，這段時間感到左右為難，甚至有兩派支持者抱著他哭，端午後會做出不違初衷、符合期待也顧全大局的決定。另他也替立委呂玉玲抱不平，批評黨中央因程序正義傷害非常多人，「為何這問題要由我們來承受？」

羅智強表示，日前發生許多意料之外的狀況，他走在路上遇到許多支持者，還有兩派民眾抱著他哭說「不要放棄」、「請以大局為重」，兩種聲音都要照顧到不容易，但他會聽取各方意見，端午連假後，謹慎做出不違從政初衷、符合大家期待、顧及大局和程序正義的決定。

外界關注國民黨桃園市長參選人張善政至今尚未與呂玉玲碰面，是否整合有問題？羅智強直言，整件事對呂非常不公平，黨中央在程序正義上傷害很多人，尤其是對呂。他也透露，他和呂先前宣布參選後，2人互動良好常通電話，他生病時，呂也是第一個致電慰問的人，展現君子之爭。

羅智強提到，他和呂一路走來沒靠黨中央半分，只要是經公平程序出線的人選，他們一定有雅量接受最後決定，但這次不僅傷害桃園市民對黨的信任，也傷害了黨最該重視的程序正義，質疑為何這些決定的後果要由他們來承擔，呂心中充滿委屈。不過，他也說，不想製造紛爭，沉澱期間等待程序正義，迄今都沒等到一個結果，若沒化解地方問題，如何面對被分裂的群眾。

此外，對於國民黨在苗栗縣重演徵召爭議，羅智強重申，2016年就是敗在程序正義上，經過6年仍沒學到教訓，若沒程序正義，誰能服氣和相信，該叫支持者如何接受。