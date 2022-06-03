統一集團收購家樂福案進入關鍵期，傳出統一7日將召開臨時董事會，就寶豐隆興業創辦人蔡鎮宇擬洽購集團四成台灣家樂福股權的提案，進行討論。據知情人士透露，通過的機率並不大。

消息人士證實，統一董事會各成員確實都收到蔡鎮宇的一封信，信中表明，希望洽購統一集團手中四成的台灣家樂福股權，依法，統一董事會必須提案討論。據了解，董事會時間就落在6月7日。但統一主管對此相當低調，只說沒聽說這件事。

統一股東常會才剛舉行完董事會改選，並隨即召開新任董事會推選董事長，短短一周，統一又將召開臨時董事會，主要就是為了討論蔡鎮宇的提案。

知情人士透露，統一集團並不缺錢，因此蔡鎮宇的提案，通過機率不大。

不過，這也顯示出隨著統一收購家樂福案持續卡關，周邊人士開始集思廣議各種解套方案。統一收購家樂福案卡關的主要原因，在於遠東集團、富邦媒（momo）等各路人馬，紛紛放話追求，大幅墊高台灣家樂福的身價，法方因此擁有更多談判籌碼。惟統一一方面不願買貴，二方面又擔心家樂福落入其他競爭對手手中，因此僵持不下。

蔡鎮宇的提案內容，表明洽購統一集團手中的四成家樂福股權，不搶經營權，提供統一集團更多子彈，利用優先議約權優勢，全力拿下法商手中的六成股權。

據了解，蔡鎮宇5月底就寄出購買股權的意願信，給統一及統一超各董事及獨立董事，隨統一本周改選，三席獨立董事全換人，蔡鎮宇隨即又以雙掛號方式，補寄意願信給三位統一的新任獨董。

先前也有媒體報導說，國內最大私募基金達勝集團董事長郭冠群，出面穿針引線，整合統一集團，以及萬海、中嘉、宏泰、玉山等國內企業，共同組成投資基金，參與台灣家樂福競標案，可助力統一分擔收購家樂福的成本。

不過市場人士分析，家樂福出售案版本雖多，但最後決定關鍵還是在統一集團董事長羅智先，且最後經營權應該還是握在統一手中。