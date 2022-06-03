端午節前夕蔡英文總統2日前往下湖西營區，慰勉海軍陸戰隊官兵，蔡英文參觀武器裝備時好奇地拿起國造紅隼反裝甲火箭試瞄。（資料照／范揚光攝）

「海龍蛙兵」退伍的國民黨立委江啟臣，對總統蔡英文將紅隼反裝甲火箭槍口對人之舉非常憤怒，痛批是外行又作秀。（圖／本報系影音截圖）

「海龍蛙兵」退伍的國民黨立委江啟臣，對總統蔡英文將紅隼反裝甲火箭槍口對人之舉非常憤怒，痛批是外行又作秀。（圖／本報系影音截圖）

總統蔡英文端午節前夕赴「海軍陸戰隊陸戰66旅」視導，更現場扛起5公斤重的國造紅隼反裝甲火箭，被問到「很重嗎？」蔡回應：「不會啊！我就是在試它重量。」這一幕讓陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營「海龍蛙兵」退伍的國民黨立委江啟臣，相當憤怒，痛批蔡將火箭槍口對人四處橫掃之舉已犯軍中大忌，明顯外行又作秀，因軍人只有在戰場上才能將武器槍口對人，此外都必須朝天。

江啓臣昨日（2）在《中視新聞》政論節目〈庶民大頭家〉表示，蔡政府從上到下只會「宣傳、宣傳再宣傳，內宣、內宣再內宣」，根本毫無內容，也沒有任何實質的東西。像1日晚間政府出來開記者會，他本以為是要宣布什麼天大的消息，結果所謂「台美21世紀貿易倡議」，根本只有「倡議」，並不是「協議」，足證蔡政府「有內宣沒內容」。

江啟臣指出，2日他剛從國防部考察回來，其實他上周就已跟部長約定好要考察國防部，要談為何我們軍購受到阻礙與延宕、為何美方答應我們的軍購項目卻又不賣，這些都是很重要的議題，還特別配合部長的時間，結果1日部長突然跟他說「很抱歉我要去陪總統，總統要視察部隊」。江表示，他心裡想說總統之尊要去視察部隊，部長當然也不得已必須去陪，但總統考察的畫面一出卻顛覆他想像，不僅都沒談到共機繞台、教練機失事、軍購障礙等重點，就連關心失事飛官家屬都沒有，顯然就是在「作秀」。

對此，江啟臣特別強調：「妳（指蔡英文）拿那個紅隼這樣拿，好，妳沒有當兵就算了啦，我們所有當兵的都知道，上靶場也好、拿武器也好，只要不是在戰場，妳這個槍口一定是朝天的，怎麼可能朝人這樣子比？」江痛批蔡英文此舉就表示「在秀」，並非真正關心國防議題與國軍現況。