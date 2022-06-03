俄羅斯入侵烏克蘭，西方國家發動經濟制裁反制，美國、英國全面禁運俄羅斯能源後，歐盟也同意年底前禁運9成的俄油，然而此舉卻也造成油價上升的副作用，對此，美國總統拜登面對高油價問題，提到逼俄羅斯降價賣油並讓其重返市場是現階段可行的方式，引起台灣網友熱烈討論，許多人認為歐盟可能會對拜登的舉動相當傻眼，因為他們才剛跟進美國加入禁運行列，「歐盟慘了，被美國擺一道。」

拜登近期針對高油價、高通膨動作頻頻，先是邀請聯準會主席鮑爾商討國內外經濟情勢與對策，周三拜登談到解決高油價的辦法，坦言目前沒有立即降低油價的辦法，甚至正在考慮其他提案，例如讓俄羅斯以低價出售原油。

對於讓俄羅斯低價出售原油的方法，拜登表示，「對於該採取什麼行動，都有很多考量，且俄羅斯迫切需要出售石油，因此考慮設定價格上限，讓俄油重回市場，這也讓俄油以遠低於市場的價格出售。」

此事引起台灣PTT論壇網友們熱議，許多人對於拜登先是要制裁俄羅斯，現在又說要開放，一連串的舉動讓人滿頭問號，「整天用嘴制裁，難怪民調越來越低」、「不是要制裁？而且現在俄油已經便宜賣了」、「怕爆，拜登知道自己在講什麼嗎」、「都大缺貨了，到底有啥籌碼逼產地降價」、「繼續承諾贊助烏7億軍武，然後叫敵國降油價，到底？」

不僅如此，有網友認為美國很難逼俄羅斯價低油價，才剛加入禁運的歐盟也會非常傻眼，「逼俄低價出售？怎麼逼？」、「逼俄低價出售原油？當俄是他家小弟嗎？還是老大當太久了」、「笑死，普丁最好會鳥你」、「那歐洲還禁個屁，根本打臉歐盟」、「歐盟 : 無言以對」、「歐盟才配合美國制裁禁運俄石油…傻眼了。」