國際半導體產業協會（SEMI）公布「全球半導體設備市場報告」（WWSEMS），指出2022年首季全球半導體製造設備出貨金額達246.9億美元，雖因步入淡季而較去年第四季274.1億美元減少10％，仍較去年同期235.7億美元成長5％。

「全球半導體設備市場報告」匯總SEMI和日本半導體設備協會（SEAJ）旗下會員資料，提供每月全球半導體設備產業訂單及出貨相關統計數據，並進一步按地區分析季度及年度數據變化概況。

報告指出，首季設備出貨以歐洲12.8億美元，季增達18％、年增達1.19倍成長動能最強，北美26.2億美元，季增達14％、年增達96％居次，其他地區12.9億美元，季增5％、年增達27％，三者均繳出「雙升」佳績。

而中國大陸首季設備出貨75.7億美元，雖季減7％、仍年增27％，日本19億美元，季減16％、仍年增15％。至於韓國51.5億美元，季減6％、年減達29％，台灣48.8億美元，季減達29％、年減15％。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸分析，隨著半導體界持續大幅提升晶圓廠產能，外界普遍看好今年產業前景，從首季設備出貨金額較去年同期成長可見一斑。其中，北美和歐洲雙雙加強晶片「本地製造」力道，首季設備支出較去年同期顯著增加。