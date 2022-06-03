新冠疫情肆虐下，許多人走得突然。醫師蘇一峰PO文敘述憾事，一名媽媽接到醫院通知，緊急趕到加護病房，還是沒能見到兒子最後一面，一問才知道兒子有症狀卻不願就醫，兩人為此大吵一架，沒想到「吵架的母子再也沒有機會和好了」。

「我兒子有沒有交代什麼話要跟媽媽說」，蘇一峰分享，這名母親凌晨5點接到醫院通知，緊急趕到加護病房，蘇對她說：「我們盡力了，但是您的兒子還是過世了」，死因為新冠肺炎。

端午節前夕白髮人送黑髮人，母親對醫護說了謝謝，欲言又止問「我兒子在加護病房意識還清楚嗎？有沒有交代什麼話要給媽媽」，護理師想了一下，告知這名母親，她的兒子沒有留下遺言。

一問才知道，兒子出現症狀時，因不願就醫跟媽媽大吵一架，蘇一峰說，死者在媽媽半強迫下就醫，沒想到一路住進加護病房過世，「吵架的母子再也沒有機會和好了」。

當他離開加護病房時，看見母親一個人落寞坐在加護病房外的椅子上；而這只是疫情下又一個死亡數字背後的真實故事。