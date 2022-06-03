楊儒賓捐贈的深見玄岱〈歸去來兮〉草書手卷，是中日名師交流匯於一卷的難得之作。（清大提供／王惠慧新竹傳真）

清大教授楊儒賓、方聖平伉儷將收藏的隱元禪師墨寶，以及近世旅日華裔文化人書畫共177件珍貴文物捐贈給清大，捐贈儀式於清大圖書館清沙龍舉行，由校長高為元代表接收，將永久珍藏於明年開幕的清華文物館。

楊儒賓表示，今年是清大創校111週年，也是在台建校66週年，111加上66就是177，也是他此次捐贈文物的總數，他盼以此慶祝清大校慶。

捐贈文物中有32件書法、繪畫、手札、長卷等，楊儒賓說，中日兩國近代戰爭衝突頻仍，但民間交流不曾中斷，許多僧人、學者、匠人，在佛法、工藝、建築、飲食、醫藥、書畫及音樂等領域搭起交流橋樑。

楊儒賓以他捐贈的〈歸去來兮〉草書手卷為例，這幅由日本江戶時期代表書法家深見玄岱所書，並由他的老師，同時也是中國大書法家獨立和尚，以紅字在以、途、飄字旁示範批點，可見中日名師交流匯於一卷，十分難得。

他也以捐贈多件墨寶的作者隱元禪師為例，隱元禪師1654年在鄭成功的船艦護送下遠渡日本弘法，開創日本禪宗三大宗派之一的黃檗宗，也是日本煎茶道始祖，今年2月更被日本天皇加諡為「嚴統大師」，至今仍對日本文化影響深遠。

高為元說，文物是穿越時空的對話，能了解過去的路、現在定位以及未來可能性，清華未來的發展正是人文、藝術與科學的結晶，他強調，文物不會藏於地下室，將提供師生教學研究，並開放欣賞，盼眾人與文物對話。

清大指出，此批文物會在「駭浪中的橋梁--近世旅日華裔文化人書畫展」展出，實體展於清大旺宏館1樓文物館展覽廳展至7月底，另外也可線上看展。