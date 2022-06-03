消防人員發現現場使用水煙式消毒劑，才導致煙霧瀰漫。（李金生攝）

消防人員逐層檢查後，未發現其它異狀。（金門縣消防局提供）

金門鬧區兆豐國際商業銀行提款處昨夜冒出煙霧，縣消防局據報派遣2車8人趕抵現場，發現原來是行方使用水煙式消毒劑防疫，逐層檢查後未發現其它異狀，30分鐘後收隊離開，虛驚一場。

縣消防局救災救護指揮中心在昨晚18時27分許接獲民眾報案，指稱坐落於金城鎮民生路城區的兆豐國際商業銀行有煙霧從提款處不停冒出後，立即派遣2輛消防車由第一大隊副大隊長戴紹恩率同金城分隊小隊長曾以勒、錢志華及隊員林健益、周佳慶、吳昱霖，協同義消許丞慶、李俊龍等人趕至現場。

消防人員發現現場大門緊閉，初步觀察建築物外觀並無明顯火舌及高溫現象，但一樓鐵捲門處仍不時有煙霧竄出，情況有些不尋常，正欲破門入內查看時，周邊商家表示該煙霧應為水煙式消毒，在進一步聯絡業主前來開門逐層檢查後，確認為大範圍水煙式消毒劑瀰漫，解除狀況虛驚一場。

消防局第一大隊長陳參奇表示，過去全台各地發生多起因誤報火警，造成消防人員破門查看的烏龍事件，不但消防單位勞師動眾，場所也需維修設備，提醒民眾使用煙霧式消毒設備時，應記得先向消防局119報備，並同步於場所明顯地方張貼公告，大家共同珍惜消防資源，同時也可減少無謂損失。