疫情嚴峻，外界關關切監獄等矯正機關群聚、染疫的風險，由此產生不實傳言，未經求證之報導傳播，造成監所收容人及其親屬無謂恐慌，法務部為免以訛傳訛，影響囚情，透過視訊，舉行「法因應國內疫情發展研商矯正機關防疫措施」視訊會議，將秉持透明、公開的態度，第一時間儘速查明並及時對外澄清說明，以安定囚情讓國人安心。

法務部表示，此次會議防疫長林錦村主持，與矯正署同仁共同研議加強防疫事項，決議計有下列5項因應措施：

1、外國籍與本國籍收容人之防疫規範與醫療處遇，採取一致措施。

2、矯正機關收容人，無論本國籍或外國籍，相關防疫規範與醫療處遇均一致，凡是檢驗結果為陽性，且經醫師問診判定確診，依收容人病症輕重情形，即時安排戒護住院或收置於監所內隔離照護專區，並持續透過合作醫療院所派遣專責醫師進行診治及醫療照護事宜。

3、對於慢性病、高齡之收容人，與隨母入監幼兒等健康高風險族群，配合中央流行疫情指揮中心之疫苗施打政策，採取周全之防疫措施及提供足夠之醫療照護，注意細項包括：

(1) 矯正機關對於中高風險、高齡者、隨母入監幼兒，每日實施健康監測，詳實記錄體溫及健康狀況。遇有疑似染疫症狀，立即實施快篩檢測並協助就醫看診。

(2) 加強對於前述幼兒防止染疫及染疫後之緊急應變作為，建立儘速送醫治療之SOP，以有效防範幼兒中重症產生。

(3) 持續依照中央流行疫情指揮中心揭示之疫苗接種間隔時間，安排收容人接種追加劑，以提升群體免疫保護力。

4、隨時注意中央流行疫情指揮中心公布之最新防疫相關指引，進行衛教，輕症有效管控，中重症儘速送醫，並應隨時更新及事先備妥與落實各種防疫因應措施。

針對出監收容人，無縫轉銜相關機關，確保防疫安全本國籍或外國籍之收容人，如經醫師診斷為確診病例或匡列為密切接觸者，於依法拒絕收監、具保、執行期滿或假釋出監（所）前，各矯正機關均依規定通知當地衛生主管機關，並及時告知銜接單位有關收容人染疫治療或隔離照護等情形，以利妥善處理後續接手事宜，維護值勤同仁健康。

5、對於外界不實報導或傳言，應儘速查明、及時澄清，疫情期間，若有不實傳言或媒體報導，除無益防疫外，更容易造成監所收容人及其在外之親友擔憂與恐慌，為免以訛傳訛，相關矯正機關應秉持透明、公開之態度，第一時間儘速查明，並及時對外澄清說明，以安定囚情，並讓國人安心。