行政院院長蘇貞昌視察中榮科博館大型兒童施打站。（陳淑芬攝）

行政院院長蘇貞昌視察中榮科博館大型兒童施打站。（陳淑芬攝）

針對台北市長柯文哲怒批中央的「兒童快打站」是白痴政策。行政院院長蘇貞昌今天視察中榮科博館大型兒童施打站表示，中央在6都設7個大型兒童疫苗施打站，台中3天來就施打5千多人，防疫當前，大家一起合作對抗病毒、守護孩童的健康。蘇視察過程與台中市副市長黃國榮互動時，還對他說：「大家合作，把事情做好」。

台中榮民總醫院自6月1日起配合中央在自然科學博物館開啟兒童BNT疫苗大型施打站，蘇貞昌與衛福部部長陳時中等人今天到場視察，並慰勞醫護人員。中榮院長陳適安率醫護團隊說明，立法院副院長蔡其昌、台中市副市長黃國榮及中央、地方民代也到場關心。

針對柯文哲日前批評，中央設大型兒童疫苗施打站是「很白痴的命令」。蘇貞昌回應表示，很多家長因為學校暫時沒有實體上課，急著要打疫苗，他日前到地方視察在立院副院長蔡其昌等人爭取下，中央立刻在6都設了7個設大型兒童疫苗施打站，受到民眾熱烈歡迎。

蘇貞昌強調，台中的中榮科博館大型兒童疫苗施打站開打3天來就施打5千多人，今天有上千人預約，帶給家長方便、孩童受到保護。他強調在防疫當前，大家一起合作，對抗病毒、守護孩童的健康。