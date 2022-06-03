運勢命理網站「旺好運」谷帥臻風水命理老師分享，自漢代以來，端午節有手臂繫「五彩絲線」的習俗，一直延續至今，不但可保健康長壽，更有趨吉避凶的作用。《清嘉錄》記載：五色絲為索，繫小兒之臂，男左，女右，謂之「長壽錢」。

目前台灣新冠疫情高居不下，人人深怕染疫，尤其小兒一旦感染，症狀比大人更為嚴重，為了保護自己，不妨學習古人的民俗智慧，在端午節當日手臂上繫戴「五彩絲線」或「五行手鍊」，五彩顏色為綠、紅、黃、白、黑，分別代表木、火、土、金、水五行相生具足，配戴有轉順補運效果，可辟兵厭鬼、趨吉避凶，能令人不染瘟疫。「五色線長命縷」製作步驟：

1.剪多條五色線，每條約84公分左右長度即可。

2.將五色線製作成「七姓結」，請七位與自己不同姓氏的朋友在五色線上打單結，正中一個結，左邊、右邊各打三個結。每人打一結，口唸吉祥話「五月五日天中節，赤口白舌盡消滅，天中辟邪，掃去千災，五福臨門，乾坤元亨利貞」。

3.可再將「七姓結五色線」編織成隨身攜帶的手鍊，項鍊，吊飾鍊。

4.端午節當天午時在家焚香，或可至廟裡祈福，並將「七姓結五色線」在香爐上順時鐘轉三圈，口再唸「五月五日天中節，赤口白舌盡消滅，天中辟邪，掃去千災，五福臨門，乾坤元亨利貞」三遍。

5.將吉祥「五色線長命縷」繫戴在手臂上，男左、女右，家中若有小孩經常生病難養者，配戴「七姓結五色線長命縷」可保小兒平安好養。

6.端午節當日，口内常唸「遊光厲鬼」四個字，知鬼名則鬼遠避。

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