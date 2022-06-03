英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）登基70週年「白金禧」慶典於2日開幕，展開白金漢宮為期4天的慶祝活動，全英也放假四天，全國各地有上萬場慶祝派對、閱兵儀式等。

「白金禧」慶典開幕式中的重頭戲「皇家軍隊閱兵儀式」（Trooping the Colour）稍早登場，女王近年因行動不便，直接在白金漢宮露臉現身閱兵，17名皇室成員也一同陪伴在側，而2020年脫離皇室的哈利與梅根也低調現身慶祝。

女王與皇室成員一同觀看閱兵儀式（圖/美聯社）

其他王室成員也接連現身，查爾斯王儲、威廉王子騎馬帶兵匯演。康瓦爾公爵夫人卡蜜拉、凱特王妃和其3名子女—喬治王子、夏綠蒂公主和路易王子則乘坐馬車進場，與民眾揮手致意，而安德魯王子因為新冠檢測呈陽性，無法參加慶典。

路易王子覺得飛機聲音太大聲摀起耳朵（圖/美聯社）

閱兵儀式一共有1500餘名士兵、350批馬參加，也是自疫情以來首次上演；閱兵式結束後，包含70多架戰機，在白金漢宮上空進行飛行表演，它們在空中編排成70號。以紀念伊莉莎白女王登基70周年。在閱兵儀式中，由於飛機的聲音太吵雜，讓路易王子捂住耳朵有點受不了，這一動作也萌翻全場。

英國女王伊莉莎白二世登基70週年「白金禧」慶典於2日開幕

定居美國的哈利王子與梅根也飛回倫敦，低調現身慶祝祖母登基70周年，也是自2020哈利脫離王室身分後首次參加女王登基周年慶典活動。而王室早前宣布「只有目前履行王室任務」的成員才能登台，所以哈利與梅根並沒有上台。

Prince Harry And Meghan Markle Seen Watching Trooping The Colour - BuzzFeed News https://t.co/o50yPwNssi pic.twitter.com/fKibbrWjal — Ńasser ➊ Million Tweets  (@nasser__mo3gza) June 3, 2022