金寶（2312）經營權之爭提前落幕，金寶證實，董事長許勝雄與前總經理沈軾榮已達成和解，雙方於近日，已化消對彼此的誤解，希望此不應該有的紛擾，不再浪費我們有限的生命及社會資源，何況國內外不管政治、經濟、產業發展以及兩岸之間的一些問題，其實都會影響企業永續發展，在此重要的關鍵時刻，是應該投入更多心力為企業永續發展做更多扎根工作。

金寶今年首季營收400.7億元，年增17.9%，但毛利率和營益率都較去年同期下滑，分別為5.23%及0.3%，首季推銷管理費用較去年同期增加，但研發費用較去年同期下滑。母公司業主淨利首季為3.34億元，EPS為0.23元。

金寶前總經理沈軾榮原本有意爭取經營權，但昨晚傳出金寶董事長許勝雄與沈軾榮已達成和解，雙方是岳父和女婿的關係。董事長許勝雄與金寶前總經理沈軾榮發布共同聲明表示，一，金寶在許勝雄領導下，一向正派經營，奉公守法，並重視股東權益與公司治理，其符合金寶創立之宗旨，也能為台灣經濟發展貢獻心力，並為股東謀取最大利益。二，沈軾榮任職金寶總經理期間，戮力從公，兢兢業業，竭盡心力，大幅提升金寶及泰金寶公司的營收及營運績效，積極帶領公司轉型升級的鉅大貢獻，許勝雄身為金仁寶集團大家長深表疼惜及感謝。

金寶強調，公司自創立以來，一向正派經營，奉公守法為基本要求，並重視股東權益與公司治理，未來將更戮力精進管理制度，秉持透明揭露以管控風險，提升績效以回饋股東之信任，也能積極照顧員工以留任優秀人才，為股東最大利益及台灣經濟發展盡最大心力，達成本公司「幸福員工、快樂股東、社會共榮之經營目標。