CW-20中小型油電混合動力垂直起降固定翼無人機

最近在微博出現的照片似乎顯示，中國航母「山東」艦甲板上至少有兩種具備垂直起降力的無人機。而這凸顯了解放軍正致力不斷開發，並部署各式無人機。

據《動力》（The Drive）網2日報導，雖然不清楚這些照片是何時拍攝的，但其中至少1張有CCTV-7的標誌，顯示無人機正在飛行。4月時，中方宣布，2019年服役的首艘自製航母「山東」艦在大連造船廠開始進行首次計畫內可用性提升維護。

而衛星照顯示，起碼到5月26日時，「山東」艦仍在大連，這時艦上並沒有任何軍機。無論如何，航母搭載這些無人機的照片意義重大。可以看到，艦上至少有兩種無人機，似乎都有油電混合動力垂直起降（VTOL）設計。

而出現在「山東」艦上的無人機中，有3架看似有前置螺旋槳，還有扁平的T型或H尾翼。另外4架似乎有推進螺旋槳，以及有倒 V 形連接的雙尾翼。同樣的，CCTV-7影片中的無人機，也有這種雙尾翼。而大致符合前置螺旋槳設計的，就是中國縱橫股份（JOUAV）的CW-20。

出現在中方首艘自製航母「山東」艦上的無人機。（央視）

If I'm not mistaken, then UAVs have been spotted on the Shandong's flight deck for the first time.



The one with the inverted V-tail looks to be the one shown in the third image even if I don't know its type and/or designation ... but the other one?? 🤔 pic.twitter.com/GPdnUEkiGk — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) June 1, 2022

它是中小型油電混合動力垂直起降固定翼無人機，機身長1.8米、翼展3.2米、最大起飛重量為25公斤、化油器發動機60cc，而無線電鏈路範圍可達35 公里。

它的續航時間為180分鐘、巡航時速為100公里、抗風能力7級、實用升限4500米、最高起飛海拔3500米。此外，它能垂直起降，而垂直方向定位精度為3公分，水準方向定位精度為1公分+1ppm，最大任務載荷為2-3公斤。

此外，縱橫股份還打造了各式雙尾翼無人機，或許也出現在「山東」艦上。然而，照片中在飛行的無人機，似乎是電科特飛的「翔翼」CSC-005固定翼四旋翼混合佈局無人機。它有帶光電和紅外相機的機頭傳感器砲塔，以及一個雷射測距儀。而它的最大起飛重量約為21公斤，並使用最大範圍約50公里的視距控制鏈路，兩者都和CW-20的功能大致相似。

CW-20中小型油電混合動力垂直起降固定翼無人機。（中國縱橫股份）

由於「山東」艦上的無人機照解析度低，又缺乏其他資訊，加上還有其他中方無人機製造商也製造類似的無人機，因此難以確認它們究竟是哪款無人機。

事實上，這並不是中方海軍第一次讓無人機上艦。2019年時，中方官媒報導，南海艦隊052C型驅逐艦搭載了「海騎兵」SD-40型垂直起降無人機，但它們和「山東」艦上出現的無人機截然不同。