6月股東會旺季，下週台積電、華碩、宏碁、大立光、國巨等電子和品牌指標性大廠，以及台塑和南亞等塑膠大廠股東會陸續登場，市場關注下半年電腦和手機景氣展望、全球供應鏈布局、中國疫情進展、俄烏戰事、升息通膨等變數影響。

下週上市櫃股東會進入高峰，包括台積電、台塑、南亞、華碩、宏碁、瑞昱、國巨、大立光、精測等半導體、電腦品牌、電子零組件、塑膠等大廠，將陸續召開股東會，市場關注下半年產業景氣展望。

6月8日台積電股東會上，美國在東亞半導體布局對台積電影響，勢必成為出席股東關注焦點。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在5月底表示，全球關鍵半導體短缺情形可能延續到明年，甚至更久；她在5月下旬呼籲美國國會盡快通過「晶片美國製造法案」，表示美國最精密的軍用晶片70%來自台灣，若全購自台灣，「那不安全」。

美國總統拜登（Joe Biden）在5月下旬造訪韓國、參觀三星電子（Samsung Electronics）晶片廠，顯示美國高度關注晶片短缺問題。台積電董事長劉德音、總裁魏哲家為主的經營團隊，對於全球半導體供應鏈戰略布局與看法，也將成為股東會上焦點議題。

5月下旬不少半導體和電子零組件廠商在股東會上，審慎保守看待下半年消費電子市場需求，6月8日華碩以及10日宏碁股東會，包括華碩董事長施崇棠、宏碁董事長陳俊聖對下半年電腦產業景氣展望，備受矚目；此外，宏碁和華碩在東南亞市場、全球供應鏈布局、中國COVID-19疫情、俄羅斯與烏克蘭戰事等變數，也將成為股東關注焦點。

台塑和南亞將分別於6月9日和10日舉行股東會，中國疫情以及俄烏戰事對台塑和南亞等下半年營運影響，也將是股東關心議題。南亞先前預期5月中國各城市陸續放寬管制，加上公司備有宿舍，可閉環生產，以及其他廠區支援供應，5月營收可成長。

台塑則評估，第2季步入營建業及汽車業傳統需求旺季，且中國鞋材及乙烯醋酸乙烯酯（EVA）太陽能封裝膜市場需求增加，5月和6月東南亞齋戒月結束，開工率均高於4月，加上原料乙、丙烯成本支撐，石化產品平均價格可望高於第1季。

市場關注下半年中國智慧型手機是否因中國疫情、物流受限、以及通膨排擠消費等變數，需求出現反轉，6月8日國巨、精測、大立光等股東會上，國巨董事長陳泰銘、大立光執行長林恩平等對下半年消費電子市場景氣看法，備受矚目。

國巨先前表示，工控、5G基礎建設、商用型電腦、伺服器等，持續帶動高階特殊型被動元件拉貨力道；歐洲和北美市場需求續旺，高階特殊品訂單出貨比大於1，整體交期約4個月至7個月。國巨指出，中國廠區生產營運正常，後續仍需密切關注封城、物料供給及物流運輸等不確定因素。

大立光先前預期，第2季產能利用率及產品組合跟第1季相當，出貨高峰期將落在下半年，供應鏈較大的瓶頸來自地域性影響，以至配比不順利。