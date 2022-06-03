國民黨花蓮縣議員魏嘉彥表態參選市長，位在富強路的服務處昨天晚間遭人塗污破壞，警方循線找到涉案男子，初步調查排除遭人指使，犯案動機仍待釐清。

魏嘉彥今天接受中央社記者採訪指出，昨天晚間8時許接獲助理通知，有名男子疑似對著服務處門口外人形看板噴漆，被路人發現後逃離現場，助理追上前攔住男子，但對方不發一語、表情怪異，助理就讓他離去。

魏嘉彥已表態競選下屆花蓮市長，魏嘉彥說，距離選舉不到半年，憂心是有心人士指使，意圖影響選舉，便向警方報案。

花蓮警分局指出，今天上午6時許在市區找到這名38歲男子，經調查男子去年曾因拿石頭砸議會大門玻璃遭送辦，當時因精神狀況不穩定，通報衛生局強制送醫，這次則是用火龍果塗在議員看板。

警方指出，男子家住花蓮市，經常在外遊走，面對警方詢問仍不發一語，初步排除受人指使才破壞看板，犯案動機仍待調查。

魏嘉彥表示，若只是單純破壞行為不會追究，希望能再跟男子溝通。（編輯：唐聲揚）1110603