美股4大指數勁揚，台股2日下跌122點收在16552點，失守5日線，不過週線連3紅。法人指出，台股型態價跌量縮，預期短線較大機會呈現上有壓、下有撐的整理格局。

美國今天將公布重要就業數據，華爾街股市在特斯拉（Tesla）、輝達（Nvidia）和其他超大型成長股領漲下收高。道瓊工業指數上漲435.05點或1.33%，以33248.28點作收，標準普爾500指數勁揚75.59點或1.84%，收4176.82點。

科技股那斯達克指數大漲322.44點或2.69%，收12316.90點，費城半導體指數揚升108.96點或3.57%，收3157.98點。

台股加權指數2日下跌122.52點，收在16552.57點，成交值新台幣2131.24億元，週線上漲286.35點，週線連3紅。

三大法人同步賣超，合計賣超104.52億元，其中自營商賣超3.72億元，投信賣超15.83億元，外資及陸資賣超84.97億元。

在台指期淨部位，三大法人淨多單增加2484口至14127口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加2823口至10257口。

本土法人指出，市場對美國通膨和升息疑慮再起，台股本週前段連漲，遇季線約16825點反壓後拉回，2日逢端午連假、市場觀望氣氛轉濃，終場下跌122點、失守5日線約16582點。

法人指出，台股日KD技術指標似有交叉向下的跡象，外資法人也連續2個交易日賣超台股近186億元，投信也終結連4日買超轉賣，型態價跌量縮，預期短線較大機會呈現上有壓、下有撐的整理格局。

下週台積電、華碩、宏碁、大立光、國巨等電子和品牌指標性大廠，以及台塑和南亞等塑膠大廠股東會陸續登場，市場關注下半年電腦和手機景氣展望、全球供應鏈布局、中國疫情進展、俄烏戰事、升息通膨等變數影響。

台灣證券交易所2日公布，與富時國際公司合編台灣50指數成分股納入力積電，刪除富邦媒；候補名單長榮航、遠東新、和碩、永豐金、緯穎。（編輯：潘羿菁）1110603