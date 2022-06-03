大陸新華網3 日報導，《血沃寶島—中共台灣英烈》出版座談會6月2日在北京召開。中共中央台辦、大陸國務院台辦主任劉結一在座談會上表示，《血沃寶島—中共台灣英烈》的出版，為中共百年黨史增添寶貴內容，為中共建黨精神增添生動素材，體現傳承紅色基因、賡續共產黨人精神血脈，具有重要意義。

劉結一指出，中共黨員在台灣的革命鬥爭是中國革命史和中共黨史的重要組成部分，該書的出版，是對中共致力民族獨立和人民解放而在台灣犧牲的革命先烈黨員的緬懷與告慰。要繼承和發揚革命先烈黨員敢於鬥爭、不怕犧牲的革命精神，全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略和中共黨中央對台工作決策部署，踔厲奮發，篤行不怠，團結廣大台灣同胞共同推進兩岸關係和平發展、融合發展和統一進程，為實現第二個百年奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢而不懈奮鬥。

報導稱，該書由中共中央台辦組織編寫，人民出版社與九州出版社聯合出版，整理收錄了一批20世紀中葉中國共產黨在台犧牲黨員活動史料，反映了在台黨員對中共忠誠、堅守使命、不畏犧牲、無私奉獻的事蹟。座談會上編寫組、人民出版社、在台犧牲黨員後人、專家學者和青年代表發言，一致表示要進一步堅定理想信念，砥礪意志品格，奮發有為推進統一、民族復興的偉大事業。

大陸中央和國家機關有關部門、軍隊有關單位、有關民主黨派，以及部分在台犧牲黨員後人、專家學者、青年、出版單位代表等參加座談會。