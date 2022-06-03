花蓮縣議員魏嘉彥日前表態將投入年底花蓮市長選戰，怎料服務處門口的看板昨晚遭一名情緒不穩的男子用火龍果塗抹破壞。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣議員魏嘉彥服務處門口的看板昨晚遭一名情緒不穩的男子用火龍果塗抹破壞，目前已將其清除完畢，正待警方釐清動機。（羅亦晽攝）

花蓮縣議員魏嘉彥日前表態將投入年底花蓮市長選戰，怎料服務處門口的看板昨晚遭一名疑似情緒不穩的男子用火龍果塗抹破壞，經警方循線調查後在今晨成功逮人，發現該男與去年11月用石頭丟砸縣議會大門玻璃為同一人，經警方帶回訊問，已初步排除遭人指使破壞看板，至於犯案動機仍正釐清。

據監視器畫面，該名男子昨晚8時許，行經魏嘉彥位在花蓮市富強路的服務處門口，大力將有顏色的物品砸在有印有魏嘉彥人像的看板，用力塗抹後即離去，路人見狀趕緊向服務處內的人員揮手示警。

魏嘉彥的助理趕緊奔出服務處，並攔下男子，不過男子神情詭異，面對詢問始終不發一語，魏的助理雖讓他離開現場，並通知魏嘉彥。

魏嘉彥表示，經助理告知，第一時間已請警方協助調查，助理有錄到他的影像，看起來疑有些問題，警方趕赴現場發現，看板上並非被潑漆，而是遭火龍果重複塗抹在看板上，助理雖不予以追究，但仍請警方調查幕後動機。

魏嘉彥也說，報警目的是擔心幕後有心人士，若只是單純破壞行為，不會追究，希望能跟男子溝通，了解他是否有需要協助之處。

警方指出，今清晨6時許，在慈濟醫院附近找到該名38歲男子，經查發現他與去年11月到花蓮縣議會大門丟擲石頭為同一人，將他帶回詢問，全程卻一語不發，經初步了解，已排除他是遭人指使破壞議員看板。

警方表示，目前正在研議是否要以刑法毀棄損壞罪嫌移送法辦，或以社會秩序維護法進行相關裁處。