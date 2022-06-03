民眾端午連假可到青草湖體驗天鵝船。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市府近年投入超過1億元改善青草湖整體環境，包括清除湖底淤泥、打造全新景觀步道，今年4月起更引進SUP、天鵝船等親水活動，每月吸引2萬人造訪，市府也宣布升級青草湖環境，投入550萬元改造入口意象，拓寬及串聯周邊人行道，預計8月完工。

青草湖生態豐富，更是水域陸域活動雙棲聖地，因水波穩定是全台首屈一指大規模半封閉式水域場地，近年市府改善周邊環境，打造180度湖景步道、親水步道、浪漫約會平台，推出水域遊憩活動，引進全新天鵝船5艘、加上原有傳統腳踏天鵝船8艘，另有SUP立式划槳、SUP龍舟板、龍舟板動力遊湖等。

市府城銷處指出，2019年到今年造訪青草湖人次，從每月1萬餘人提升至2萬人，且自4月正式開放水域遊憩活動以來，2個月內已吸引約6千人次體驗，除2020年完成明湖公園改造計畫，也改善青草湖整體生態與親水環境，入口意象也將在8月完工。

根據城銷處，青草湖入口意象工程有兩大重點，以水岸意象設計，使用金屬材料，高低、前後錯落，打造「青草湖」文字及景色，另也將明湖路人行道阻礙物清除，並拓寬人行道至2.5公尺以上，延伸至煙波飯店出入口旁，友善行人。

城銷處表示，青草湖水域遊憩中心端午連假3天均開放，時間為上午10點至18點，中午12點至13點休息，天鵝船體驗為現場報名，還有應景的龍舟造型踩踏船，SUP立式划槳則須線上預約，也可規劃客訂行程。