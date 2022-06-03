39歲老將坎諾(Robinson Cano)本季復出後繼續面臨生涯危機，因為在大都會表現低迷，上場機會不多，5月初遭球隊指定讓渡(DFA)，但幸運的是教士看上了他，立即在5月中就將他納入陣中，無奈他的表現卻更加悽慘，今天正式遭球隊下放小聯盟3A，而坎諾拒絕此要求成為自由球員，本季第二度失去工作。

The #Padres have selected OF Nomar Mazara to the Major League roster.



To create room on the roster, INF Robinson Canó was optioned to Triple-A El Paso and elected free agency. — San Diego Padres (@Padres) June 2, 2022

坎諾離開大都會受教士青睞，不過打擊表現卻更加悽慘，一共為球隊出賽12場，33打數僅敲出3支安打、貢獻1分打點，打擊率0.091，吞下10次三振，昨天大聯盟記者海曼(Jon Heyman)就率先爆料坎諾即將被教士下放小聯盟，而此消息真的發生了，但他卻拒絕前往小聯盟，選擇成為自由球員，這讓他大聯盟之路出現重大危機。

坎諾上季因二度服禁藥遭聯盟禁賽，整年都無法出賽，終於在本季等到禁賽期滿復出，但僅為大都會出賽12場，41打數擊出8安打、1支全壘打、跑回3分，有3分打點，另外選到2次保送、吞下11次三振，打擊率僅.195，而球隊本季迎來大轉變，為戰力考量不得不將他指定讓渡，甚至還要付他3900萬美元(約台幣11.5億)高額薪水。