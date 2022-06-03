(11：27更新)球迷期待已久的NBA總冠軍賽3日在舊金山宣布開打，「綠衫軍」塞爾提克克服第3節一度落後15分頹勢，末節打出誇張三分球火力，最後以120比108逆轉擊敗地主勇士，爆冷搶下今年總冠軍賽首勝，接下來G2將於6日續在勇士主場舉行。

柯瑞用招牌三分球投進今年總冠軍賽雙方第1個進球，隨後他的三分火力全開，光在首節，他就投進6顆三分球、包辦21分，不過塞爾提克三分外線也有發揮，也讓勇士始終無法擴大領先差距，首節打完，勇士以32比28領先塞爾提克。

勇士次節雖靠替補火力，一度取得47比37領先，但塞爾提克隨即發動10比0小高潮追平，更靠傑倫布朗在上半場還剩2分32秒兩罰俱中超前，打完上半場，塞爾提克56比54領先，柯瑞次節完全消失，不僅單節得分掛零，更提前3犯。

兩隊上半場合計投進20顆三分球，打破NBA總冠軍賽半場紀錄，來到下半場，柯瑞馬上投進三分球宣告復活，搭配威金斯接連外線命中，勇士一度取得87比72大幅領先，不過塞爾提克再次嘗試追近，打完前3節，勇士92比80領先。

塞爾提克卻在末節開始打出12比2猛攻重新追上，靠的就是傑倫布朗火力，甚至靠著荷福德的三分球，塞爾提克又以106比103超前，荷福德接下來又連拿5分，來到最後2分53秒換成史馬特投進三分球，塞爾提克反以114比103領先。

這波誇張的14比0攻勢，完全把勇士打傻，史馬特又在最後1分44秒投進三分球，把這波攻勢變成17比0，塞爾提克領先到14分之多，勇士直到最後1分09秒才靠克雷湯普生上籃止血，可惜場上大勢已去，勇士球迷很清楚這場勝利飛了。

塞爾提克全場投進21顆三分球，光在末節就飆進9顆，全隊得分最高的球員也意外是明天將過36歲生日的荷福德，他投進6顆三分球、獨拿26分，表現簡直回春了，傑倫布朗也拿24分，懷特21分，史馬特18分，塔圖12分、13助攻；勇士仍以柯瑞34分最高，威金斯20分，克雷湯普生15分。