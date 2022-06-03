愛情被認為是大學必修學分之一，但近年屢有大學生因情感問題傷人或自傷。教育部鼓勵大專推動「情感教育」，著重個人處理情感問題能力，學會釋放壓力和管理情緒。

教育部今天發出新聞稿，情感關係的建立與發展是大學生身心發展過程中的重要課題，近年鼓勵各大專積極在校內開設相關課程或舉辦活動，同時增進輔導人員、教師、行政人員的專業知能，遇到學生求教時更能妥善協助。

以嘉南藥理大學為例，110學年度開設了「愛情學分」通識課，邀請講師從電影、戲劇中常見的情節切入，例如「壁咚」傳達的不是浪漫，背後還隱含強制行為。學校還安排有愛大聲說、心理師有約等活動，用各種創新的方式，培養學生挫折忍受、情緒管理能力，學會解決衝突和化解危機。

台北護理健康大學也推動「幸福練愛計畫」，透過工作坊、講座、闖關活動等形式，教導學生遇到感情難題時，要試著從不同角度思考，理性判斷和做出決定。

教育部指出，情感教育是要學習合宜的情感表達與正向互動，也要尊重彼此身體自主權和隱私，發展平等與負責的情感關係。未來將持續從課程活動、教師增能等方面推動，讓學生能在大學階段完整學習這一門必修學分。（編輯：唐聲揚）1110603