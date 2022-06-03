27歲「翻版周迅」香港女星張凱娸（Kiki）昨(2日)驚傳性愛片外流，片中可見疑似她長相、全裸的女主角正在和一名外籍男子「辦事」，網友起底該男曾出現在女方IG，疑似早年是交往關係，最近幾年分手。港媒循線訪問到該男的妻子，對方間接證實片中男主角是她丈夫，雖未點名，但也暗指流出影片元兇可能和張凱娸有關。

張凱娸有一雙會說話的大眼，因此被外界封為小周迅、翻版周迅，她3年前才從香港演藝學院戲劇系畢業，曾演出電視劇《二月廿九》及林家謙〈拼命無恙〉MV，最近代表作則是參加實境秀《全民造星III》，在演藝圈才剛起步的她，近日意外捲入不雅片風波，而經紀公司昨緊急回應還在了解中。

張凱娸和前男友的性愛片被流出瘋傳。（圖／取自《on.cc東網》）

據知，昨網上傳出兩支和張凱娸有關的性愛影片，片長約一分鐘，可見男方拿著手機，燈光灰暗，女方不時直視鏡頭，明顯默許對方拍攝，而張凱娸之前曾曬出和男主角的合影，傳聞是男方出軌導致分手，《頭條日報》報導，化名為L先生的片中男主角，與張凱娸分手後如今已經結婚當爸，L先生的妻子昨晚發文護夫，說自己明白謠言止於智者，但這次事件嚴重打擊到自己，造成心理壓力，決定為自己和家人討個公道。

L先生的太太說，丈夫從未出軌，L先生是恢復單身後兩人才交往，生小孩也是計畫中的事，不是為了補票才結婚，另外她也間接承認L先生跟張凱娸是影片中的人物，「我們都不會保留跟舊愛在一起時的照片或影片，但別人要怎麼處裡是別人的事，每個人的處理方式都不同，所以影片為何會流出我們真的無從得知」，暗指性愛片絕不是從她丈夫這方流出。

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