【政新鮮】張善政民調奪冠贏面大？ 桃園立委曝1隱憂：要想辦法對症下藥

國民黨徵召前行政院長張善政選桃園市長之後，為全力爭取主席故鄉勝選，積極化解黨內反彈。其中張善政和同樣表態爭取提名的立委呂玉玲尚未碰面，引發外界關注。對此，立委萬美玲昨(2日)接受專訪時談到，其實玉玲人非常的好，她說現在已經放下這些情緒了，但「要說這個過程當中她沒有任何情緒，這是不可能事情嘛」，因為畢竟她付出這麼多的心力。

關於張善政跟呂玉玲還沒見面過，呂是否仍有疑慮？萬美玲昨接受本網《政新鮮》專訪時談到，「我跟玉玲聊過這個事情，其實玉玲人非常的好，她是說已經放下這些情緒了，你要說這個過程當中她沒有任何情緒，這是不可能事情嘛，因為畢竟她付出這麼多的心力，也開始在各個選區以外的地方也都是開跑了，付出非常多，所以突然去徵召了張善政，當然她會有一些情緒」。

萬美玲進一步談到，那現在呂玉玲是有講說她已經都放下這些情緒，當然也是會朝著團結的方向走，「可是呢我覺得在這諸多檯面上，可能會參選的人，最難的還是玉玲，因為她是起跑最久，支持她的人也不在少數，但現在沒參選，必須有更多時間向支持者說明，甚至取得諒解，才有辦法呼籲大家做團結」。

萬美玲指出，現在呂玉玲也在啟動感恩之旅，如果沒辦法取得支持者的諒解，日後就算呂玉玲要跳出來說大家團結，恐怕支持者也沒有辦法完全這麼做。