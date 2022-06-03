散熱產業門檻隨熱瓦數增加大幅提升，雙鴻(3324)董事長林育申看好散熱市場需求至2030年都不錯，林育申亦將公司定位為「高階散熱技術領航者」，預期3年後雙鴻公司將只做HPC產品。

高速運算及奈米製程帶旺散熱產業，連帶技術門檻也大幅提升，林育申表示，7奈米以下、2.5D或3D封裝塞入更多電晶體，讓散熱需求大增，預期散熱市場需求到2030年都不錯，熱瓦數大幅提升，不僅技術難度增加，亦讓液冷散熱需求浮現，雙鴻液冷技術已經做了10年，擁有自己的專利，目前水冷散熱有浸沒式、Cold plate open/close loop(迴路式機櫃液冷)兩種，我們兩種都有做，不過浸沒式因為液體有毒性，看起來品牌廠及資料庫中心初期以Cold plate open/close loop比較快，隨著Intel及AMD伺服器新平台推出，今年第4季會看到液冷散熱產品，預計明年伺服器液冷散熱將躍為主角，沒有液冷散熱技術的散熱廠現在才要進液冷散熱會很吃力。

雙鴻預估，今年伺服器營收將較去年成長40%，下半年占營收比重可望達20%，明年受惠於兩大新平台推出，可望較今年再成長40%。

除伺服器液冷散熱將躍為主流，應用於伺服器的DDR 5因全運轉熱瓦數達25瓦，亦須藉由VC進行散熱，雙鴻亦將部分VC產能轉向DDR 5，預期明年有機會量產。

為因應客戶需求，雙鴻持續在大陸及泰國擴產，林育申表示，大陸重慶及合肥都有擴產計畫，其中合肥廠區主要是為聯想等大陸客戶，泰國廠則依客戶需求擴增產能，主要供應車用及伺服器產品為主，目前厚VC月產能約300K，預期未來幾年總產能每年都有機會擴充15%到20%。